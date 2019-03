Video: ¿Suenan campanas de boda? Novio de Becky G le dio una romántica serenata a la cantante

Sebastián Lletget, novio de Becky G, sorprendió a su amada con una romántica serenata a la cantante. En Instagram, la intérprete de 'Sin Pijama' compartió el video del momento que vivió.

"El 24 de marzo nos conocimos. He estado haciendo recuerdos inolvidables desde entonces. Me haces tan feliz. Te extraño mucho y no puedo esperar para verte", escribió Becky en la publicación.