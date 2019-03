Actriz peruana, Sofía Rocha, murió tras caer del sexto piso de un edificio

Sofía Rocha fue hallada sin vida en la vereda de su vivienda. La actriz peruana cayó desde el sexto piso de su departamento en San Miguel.

La noticia la dio a conocer por la periodista Milagros Leiva en ATV.

“No puedo creerlo, cuando me avisaron por interno sobre la muerte de una de las mejores actrices del país no pude creerlo. Sofía Rocha era una mujer de teatro, intensa y maestra. De verdad, es muy penoso lo que ha pasado… Vivía actualmente en un edificio en San Miguel, se ha caído, no se sabe lo que ha pasado, su cuerpo se encontró en el primer piso”, mencionó la conductora.