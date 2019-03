Elecciones 2019: Veterinaria en Quito organiza 'Alcaldía Peluda'

Este 24 de marzo, cuando se desarrollan las Elecciones 2019, una veterinaria en Quito organizó también sus comicios para la 'Alcaldía Peluda'.

Se trata de Vet 4 Pets, propiedad del doctor Roy Álvarez, quien comentó a METRO ECUADOR que desde su clínica decidieron rendir homenaje a los más consentidos de la casa con esta iniciativa.

"Como estamos en año electoral, pues nosotros también decidimos sumarnos a la coyuntura. Son tres candidatos: Canela (mestiza), Carlitos (Schnauzer) y Salem (Gato)", dijo Álvarez.

Para votar se debe compartir la publicación de Facebook de la veterinaria, y colocar un emoji para cada uno. "'Me Gusta' para Carlitos, 'Me encanta' para Canela, y 'Me Divierte' para votar por Salem"", añadió.

Según agregó el veterinario, el ganador recibirá un premio por parte de la clínica. Las votaciones son válidas hasta el 25 de marzo de 2019 hasta las 21:00.

