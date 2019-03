Pues sí. Este año llegará a las salas de cine la película live-action de 'Dora, la exploradora'. Aunque muchos no se lo esperaban, la protagonista le está sacando suspiros a más de uno.

Se trata de la estadounidense Isabela Moner, quien dará vida a la pequeña niña aventurera. La joven de 17 años es conocida principalmente por la serie de Nickelodeon '100 Things to Do Before High School'.

Además, en 2017 tuvo el papel de Izabella en la película '.Transformers: el último caballero'. Pero en esta ocasión, 'Dora' estará acompañada de su amigo Botas (el mono) la mítica mochila, Diego (amigo) y nuevos personajes.

La película, también llamada 'Dora y la ciudad perdida del oro', es una versión en imagen real de la serie. Aunque todavía está en rodaje, está previsto su estreno para el 2 de agosto de 2019.

Una de las sorpresas de la producción es el actor mexicano Eugenio Derbez quien protagonizará a Alejandro Gutiérrez.

