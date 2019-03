¡En shock! Natti Natasha le dice adiós a su larga y lacia cabellera

La cantante dominicana, Natti Natasha le dijo adiós a su cabellera lacia y larga. En Instagram, la artista subió una imagen con un nuevo look que dejó a sus fanáticos atónitos.

Con el cabello corto, a la altura de los hombros, y de color rubio platinado se le ve a Natti en la imagen.En el fondo de la foto se puede ver lo que parece la producción de una sesión de fotos o un video ¿Con qué nos sorprenderá Natti?

Natti Natasha / Instagram

Sin embargo, no es común ver a la intérprete de 'Me Gusta' con el cabello distinto. Pero sin duda le queda espectacular. Incluso, sus fanáticos no tardaron en reaccionar a este cambio radical.

Más de 300 mil corazoncitos alcanzó la foto y más de cinco mil comentarios.

Recientemente, Natti logró el premio "Artista y agrupación destacada en el extranjero" que otorga la academia Premios Soberano. "Seguiremos trabajando fuerte para seguir llevando en alto esa hermosa bandera", escribió en la publicación la cantante.

Además, recordemos que Natti se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que este año lanzó su álbum IlumiNATTI.

Por otro lado, en los Premios Lo Nuestro se llevó cuatro estatuillas: ‘Colaboración del año – Tropical’ por su tema “Justicia”. También ‘Canción del año – Tropical’ por su tema “Quién sabe”. ‘Canción del año – Urbano’ y ‘Colaboración del año – Urbano’ por “Sin Pijama” junto a Becky G.

