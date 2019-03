Los videos íntimos de Karol G y Anuel AA que han sido criticados en redes

Karol G y Anuel AA dejan claro que están en un buen momento de su relación. La pareja está de gira por Latinoamérica y pasarán más tiempo juntos.

Anuel y Karol G / Instagram

El primer concierto de 'Culpables Tour' fue el 15 de marzo de 2019 en Bogotá y desde ese momento han compartido imágenes del show y también fuera de los escenarios.

Los videos desde la cama han gustado y molestado a sus seguidores.

Anuel compartió un clip donde están acostados. La colombiana tiene los ojos cerrados y su novio mete la lengua en la nariz. Luego ella se despierta y mientras ríe le da una bofetada.

Esta publicación se llenó de comentarios, unos se identificaban con la pareja y escribía "tú y yo", "Me recordó a alguien", "Estos seríamos tú y yo pero te freseas" y otros no fueron precisamente buenos: “Esto es demasiado”, “Que tipo tan asqueroso”, "Qué asco", "Qué puerco" o "Come mocos" .

Karol G también publicó un video

La cantante publicó un video donde bromea con su novia que no se baña desde su primer concierto.

"Me robas el desodorante y no te lo pones, no entiendo… Ese olor. Ve, en serio, báñate, no te bañas como desde hace tres días", dice Anuel, mientras que su novia no para de reírse.

