Thalía no olvida su pasado y este video lo confirmó

¡Sorpresa! Desde hoy jueves en la noche, y consecutivamente cada jueves y viernes, abriré una nueva sección en mi canal de @YouTube, #TRetro, en donde reviviremos juntos momentos nostálgicos de mi trayectoria artística. 💃🏼🎤🎼 Compartiré con ustedes videos que por años han estado guardados, como por ejemplo: VIP Noche, Siempre En Domingo, Love y Sus Fantasías. Además podrán disfrutar de los recuerdos de mis visitas a hermosos países que me han dado todo su amor y apoyo como Brasil, Argentina, Perú, Filipinas, Francia, Ecuador y Grecia entre otros. 🥰 Gracias a @ThaliaTheLegend donde constantemente difunden material increíble de mi carrera y quien tomó la iniciativa para conseguir estos videos en muy buena calidad y a todos los otros fans queridos que ayudaron a recopilar y organizar el resto de los videos. Love you!!!! 💋 ¡Nos vemos en ➡️ YouTube.com/Thalia !!! . . . #Thalia #TRetro #TRetroThursday #TRetroFriday #Retro #ThaliaTheLegend #TBT #ThrowbackThursday #FlashbackFriday