Avengers Endgame: ¿Civil War en la vida real?

Civil War es uno de los films que más destacó durante la etapa tres de Marvel. La trama de la película revive uno de los mejores enfrentamientos entre superhéroes. Esta vez involucraron a Iron Man y Capitán América.

Muchos saben que tras ellos los personajes de la serie perdieron contacto, pero los actores parece que son muy buenos amigos tras cámaras. Incluso durante un mensaje ellos recordaron un diálogo que hace referencia a esta pelea del mundo del cine.

Mientras Robert Downey Jr. publicó una imagen donde Capitán América cubre con su escudo de una lluvia de chispas y protege a Iron Man.

BFFs let you share their umbrellas, right @ChrisEvans ? pic.twitter.com/1nJoJrFkZr

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) March 13, 2019