Video: La broma pesada de J Balvin con uno de sus amigos

J Balvin le hizo una broma pesada a uno de sus amigos que se ha vuelto viral en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, él mismo compartió el video de lo que ocurrió.

En el clip se le ve al colombiano junto con su equipo de trabajo en una pista de aterrizaje. Aunque parecía que uno de sus amigos le ayudaba a que se subiera en sus manos, Balvin lo 'troleó'.

El artista cuando se subió en las manos de su amigo, él sostuvo su cabeza y se la empujó hacia su zona pélvica. "A los amigos no se les perdona oportunidad", escribió J Balvin.

Este video ya casi alcanza el millón de reproducciones y ha generado más de ocho mil comentarios.

Nuevo tema

Ayer, J Bailvin estrenó nuevo tema junto con Selena Gómez: "I Can't Get Enough". Los cantantes lanzaron la canción en colaboración con Benny Blanco y Marco Masis "Tainy".

Ya en el video se observa como todos bailan sobre una cama gigante al ritmo de la música que fusiona bases electrónicas con toques urbanos.

