Suspensión de concierto de Luis Miguel en Ecuador: Guitarrista del artista se pronunció

Tras la suspensión de concierto de Luis Miguel en Ecuador, el guitarrista del artista, Kiko Cibrian, se pronunció. En su cuenta de Instagram publicó un video que ya supera las 10 mil reproducciones.

"¡Chicos qué pena! Hoy no se va hacer el concierto. Yo estaba vestido, listo para tocar y compartir con ustedes", dijo en el clip.

Cibrian añadió que "no es un buen momento para tocar éxitos del 'Micky'. No se dio. Así pasan las cosas. Nos podemos poner negativos o positivos. Hay muchos lugares donde no llueve en años y aquí todos los días

Circula video de Luis Miguel tras suspensión del concierto en Ecuador En Twitter Circula video de Luis Miguel en el que se le ve sentado en una sala de espera y recibiendo un masaje

"Se está posponiendo. No se canceló, se pospone. Nos veremos de nuevo una vez más", aclaró Kiko.

Suspensión de concierto de Luis Miguel en Ecuador / So High Events

