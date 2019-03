AU-D sorprende con su nuevo look por el Día de la Mujer

View this post on Instagram

Hoy abrazo mi lado femenino para rendirle tributo a ese maravilloso ser llamado mujer , a su constante lucha por la igualdad de oportunidades , de remuneración y a su entrega amorosa sin la cual la humanidad estaría perdida . #felizdiadelamujer #diadelamujer #ensupiel Foto y makeup : @gisselafloresmakeup