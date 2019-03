Padre ofrece USD 300 000 para quién desee casarse con su hija

Un millonario empresario tailandés ofreció una excesiva suma de dinero para quien desee esposar a su hija. La oferta realizada a través de redes sociales dejó impactado a los medios de comunicación y a su propia hija.

Arnon Rodthon indicó que las características fenotípicas y estudios no le importa, solo que sea un hombre trabajador y que haga feliz a su hija.

Entre sus principales deseos destaca que su futuro yerno haga durar su negocio. Su hija, Karnsita Rodthong habla inglés y chino con fluidez y según su padre aún es virgen.

