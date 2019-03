Jhonny Lexus habla del video donde se lo acusa de golpear a la madre de su hijo

23 de Diciembre del 2018Que me perdone mi hijo de sólo 5 años El cual sigue siendo la victima de este infierno Mediático el cual nos toca vivir a causa de los problemas mentales de su madre Que tienen más de 5 años empeorando cada día Mas , que me perdone mi madre que me dijo hijo esa mujer va a seguirte haciendo daño Mi Señor Padre por no hacerle caso Cuando me decía hijo hay que denunciarla Pero yo solo le daba oportunidades Que me perdone mi ex novia la cual terminé perdiendo q causa de todo el infierno que está mujer le montó para separarnos Que me perdonen mis amigos por no escucharlos cuando me dijeron ten cuidado Esa mujer te va a dañar tu imagen A mi familia que está mal por esta situación Hoy por no hacerles caso Está pasando todo esto Pero también quiero agradecerle A mi iPhone por estar en el momento exacto Cuando está loca volvió a intentar matarme con un cuchillo estando mi hijo en casaCuando intentaba llevárselo ebria Y hoy alega que ese golpe se lo he propinado yo¿Por qué en Diciembre no me metiste preso?Por q ahora quieres Dañarme Pues creo que llego la hora de defenderme De la misma manera q hoy lo estas haciendo tú poniéndote como víctima, cuando eres victimaria Que comience el show

