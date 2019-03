Viña del Mar 2019: Becky G y Bad Bunny no cantaron juntos "Mayores"

En la última noche de la versión 60 del Festival de Viña del Mar, Bad Bunny y Becky G se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara y deleitaron al público por separado.

Si bien los fanáticos esperaron que ambos interpretaran el tema “Mayores” juntos, se llevaron una gran sorpresa cuando Becky G cantó sola el single.

“Becky se enojó conmigo, me dijo que no volvería a cantar conmigo hasta que aprendiera a bailar (…) No soy muy buen bailarín”, expresó Bad Bunny días antes de la presentación.