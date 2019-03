¿Karol G le responde a Anuel AA tras discusión?

Recientemente se ha viralizado un video donde se ve a Karol G y Anuel AA discutiendo.

Tras lo ocurrido, la colombiana ha publicado una historia en su Instagram que, muchos dicen, hace referencia a lo ocurrido recientemente con el puertoriqueño.

Se trata de un video en el que Karol G aparece cantando a capela la canción ‘Secreto’.

‘Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer y contigo no me quieren ver, pero no vamos a esconder….Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano….Baby conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos…'cantó

Esta canción es la última realizada por la pareja.

