El secreto de Carmen Villalobos para estar bella

Hola niñas, cómo están? Aquí les comparto un poco de mi rutina de belleza en la mañana!!! Infaltables mis productos de @infinitekparis ⬇️ 1. Serum Vitamina C ✅ 2. Serum Ácido Hialuronico ✅ 3.Bloqueador Solar ✅ Asi que ya lo saben 😘😘😘 Tip: Lo que yo me aplico en la carita, lo aplico en el cuello y escote 🤩🤩 #carmenvillalobos #tipsdebelleza #carmenrecomienda 💕💕💕💕