Conoce las películas que pueden ser favoritas al Oscar 2020

Recientemente se terminó la gala de los Óscar 2019. Esta 91 edición nos dejó varias sorpresas pero vislumbra una visión del panorama que puede traernos la próxima entrega. La reciente victoria de Green Book nos dejó con la boca abierta pero producciones que se vana estrenar y ya se han estrenado parecen ser el boom de este año.

Scorsese

Martin Scorsese y Quentin Tarantino volverán al ámbito cinematográfico para entregarnos, lo que para algunos sería, un nuevo éxito en la pantalla grande. El director italiano tendrá en su nueva entrega Irishman un reparto de primera: Robert De Niro, Anna Paquin, Joe Pesci, Al Pacino y Harvey Keitel. La historia narrará la vida de un gánster irlandés acusado de 25 asesinatos.

Tarantino

Uno de los regresos más esperado es del estadounidense Quentin Tarantino con su película Once Upon a Time in Hollywood. Solo ver a dos grandes del cine y amigos como son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt , que se unirán por primera vez dentro de una producción cinematográfica.

El increíble directo Steven Spielberg tendrá uno de sus mayores retos la realizar un remake de Westside Story. Esta cinta triunfó con 10 estatuillas con su versión original.

Cats

Un gran regresa, y hablamos del musical Cats, de la mano de Tom Hopper un gran amigo de la academia. Él brillo con su producción El discurso del Rey.

Josh Trank quiere redimirse de su pobre producción de los cuatro fantásticos con la actuación de un multifacético, Tom Hardy, él cual dará vida un Al Capone.

Netflix

Netflix también dará que hablar, y más tras el boom de Roma. Uno de los mayores proyectos que se espera será la vida del monarca Enrique V. La producción llevará el título de The King con la actuación de Robert Pattinson. Las producciones animadas también tendrán su espacio y más aún en la disputa entre Frozen 2 y Toy Story 4.

