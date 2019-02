Badabun: ¿Lizbeth Rodríguez quiere ser diputada?

¿Lizbeth Rodríguez quiere ser diputada? Pues al parecer sí porque en redes sociales circula una imagen que lo comprobaría.

En Twitter se filtró una imagen de una pancarta que muestra a Lizbeth en su presunta postulación para el distrito XIV de Tijuana, México. El slogan es:

"Si puedo acabar con la infidelidad, también puedo acabar con la corrupción".

Captura de pantalla / Captura de pantalla

Aunque Liz no lo ha desmentido ni confirmado en sus redes sociales, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Para muchos la noticia no fue motivo de celebración. Han llenado a la animadora de comentarios negativos y críticas.

¿Que es verdadera o es falsa la noticia? Habrá que esperar que Rodríguez se manifieste.

Polémica por video

En la reciente semana, Lizbeth ha dado de qué hablar por un episodio de 'Exponiendo Infieles' de Badabun. Este es uno de los canales de YouTube más famosos en México.

Lo mostrado en ese episodio resultó ser una farsa total.

