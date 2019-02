Dua Lipa reveló gusto por merengue de Elvis Crespo y esta fue la reacción de twitteros

Dua Lipa reveló su gusto por merengue de Elvis Crespo y sus fanáticos latinos enloquecieron en redes sociales. Los twitteros quedaron sorprendidos cuando la cantante británica compartió el video de la canción 'Suavemente', del puertorriqueño.

"Este video y canción me trae tanta alegría. Gracias y buenas noches", escribió en Twitter la intérprete de 'New Rules'. El texto estuvo acompañado del mencionado video y las reacciones no se hicieron esperar.