¿Cómo luce el vidente de Vikingos en la vida real?

Hasta el momento están disponibles 5 temporadas de Vikingos y en este 2019 se estrenará la sexta. Uno de los personajes más intrigantes es el vidente. Aquí te mostraremos cómo luce.

Si te has preguntado cómo lucen los actores en la vida real, te dejamos este link.

Pero uno de los personajes que más intriga nos da es 'el vidente' o 'The Seer', pues en la serie no se aprecia su rostro, es un anciano que ofrece predicciones, tiene los labios negros y no se ven sus ojos. Un disfraz total.

El actor irlandés que da vida a este personaje es John Kavanagh y además actúa como el Papa.





