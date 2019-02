Video: Las redes estallaron contra Paulina Rubio por su pronunciación equivocada de 'The Beatles'

Las redes sociales estallaron en contra de Paulina Rubio por su pronunciación equivocada de 'The Beatles'. La cantante mexicana ha dado mucho de qué hablar durante su participación en el programa 'La Voz España'.

Paulina es "coach" de los concursantes en el programa, y un incidente ocurrió cuando eligió a uno de los concursantes por su interpretación del tema 'Come Together' de 'The Beatles'. Al elogiar al intérprete,Rubio cometió el desliz de decir mal el nombre de la banda.

"Me encanta que estés en mi equipo, me encantan 'Los Birels' y eso no lo sabía. Es mi grupo favorito. Mis padres me pusieron de pequeña Los Birels, me casé con Los Birels. Todo con Los Birels"