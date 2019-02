Pornhub Premium será gratis en San Valentín y las redes estallan

Además de ser una fecha especial, San Valentín es una fecha controversial. Muchas parejas lo celebran con románticos detalles y para otras solo es un día más del año. PornHub decidió dar "un regalo" a sus usuarios.

Como en años anteriores, la sección Premium será gratis durante este 14 de febrero. Además la web realizará otras actividades.

La estrategia siempre ha sido intentar acercarse al gran público y romper los tabús alrededor del contenido que proporciona. No ha dudado en lanzar su propio VPN para proteger la privacidad, y hasta se ofreció para comprar Vine tras el anuncio de su cierre.

This Valentine’s Day let Pornhub be the soundtrack to your sexy times. https://t.co/FHN5g757Vj pic.twitter.com/qjSswTPuwN

— Pornhub ARIA (@Pornhub) February 13, 2019