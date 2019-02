Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, tiene cáncer de piel

Dayanara Torres, quien fue esposa del cantante Marc Anthony entre 2000 y 2004 mediante un video anunció que tiene cáncer en la piel. Provenía de un lunar al que nunca le tomó atención.

Hasta el momento ya se ha realizado dos cirugías en la parte de atrás de su rodilla.

"Mi prometido Luis (copresidente de Marvel Studios) me suplicó que hiciera una cita para que me lo revisaran y, finalmente, me hizo él la cita y tras una biopsia y una segunda cirugía el pasado martes, los resultados desafortunadamente son positivos", dice Dayanara mientras intenta contener las lágrimas.