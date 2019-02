Super Bowl 2019: Reacciones en redes tras el show del mediotiempo con Maroon 5

Una vez que concluyó la primera parte del partido del Super Bowl 2019 -con la ventaja parcial de 3 a 0 para los Patriots de Nueva Inglaterra- se dio paso al show del mediotiempo con Maroon 5.

El espectáculo más esperado de la noche fue el performance de Adam Levine de Maroon 5, quien puso a vibrar al público con "Girls Like You", "Sugar", "She Will Be Loved", y "Moves Like Jagger".

Adam Levine se quitó la camisa

Casi al finalizar su presentación, Adam Levine se quitó la camiseta y enloqueció, no solo al público presente, también alborotó a sus fans en redes sociales.











Igualmente, el rapero estadounidense, Big Boi participó en el show del mediotiempo del evento de los excesos en el país de los acontecimientos.

También, otro de las presentaciones más esperadas era el homenaje al creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, quien falleció en noviembre del año pasado. Sin embargo, no fue como los fans esperaban. Tuvo una duración de menos de 30 segundos.

¿Te gustó el mediotiempo del Super Bowl?

Reacciones en Twitter

No fue lo que esperaba pero estoy satisfecha, tal vez porque me encanta #Maroon5 , pero a sus canciones se les perdona todo #halftimeshow — Juliana (@JULIANA_JSG) February 4, 2019

Estuvo más verga el juego de la vecindad del Chavo que está mamada #SuperBowl — Karín (@oscarmr9) February 4, 2019

Cerrado como culo de monja, pero lindo partido de las defensas.#LARams#NEPatriots#SuperBowl — juani müller (@juanirugbier) February 4, 2019

Todos diciendo que el mejor #HalftimeShow es de Katy Perry, pero creo no se acuerdan el de los Black Eye Peas o el de Jackson. 🤔

Estuvo bien lo de Adam Levine y los Raperos, pero no vi más allá de "bien" el medio tiempo del Súper Bowl. #SuperBowl #SBLIII — 🔊 ~Edgar (N) RiveR~ (@EdviRubiO) February 4, 2019

Con la etiqueta #SuperBowl, algunos usuarios en Twitter publicaron sus críticas negativas, positivas, y memes.

Spongebob made the halftime show. I wonder how much he charged. #SuperBowl2019 #HalftimeShow #SuperBowl — Shobhit Banwait (@Shobiz14) February 4, 2019

