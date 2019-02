Il Divo traerá su romanticismo a Ecuador en mayo

El sueco Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard, el español Carlos Marín y el estadounidense David Miller visitarán Quito el próximo 7 de mayo en un concierto que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Así lo ha anunciado CKConcerts a través de un póster publicitario de Il Divo, difundido en sus redes sociales oficiales y su página web, en el que se ve la imagen del cuarteto.

La gira, se da gracias al lanzamiento del álbum 'Timeless', mismo que fue Grabado en Los Ángeles y publicado en agosto del año pasado.

Il Divo – Regresa a mí

Álbum 'Timeless'

Este álbum recoge las canciones de amor y romance de todos los tiempos. Entre ellas, se encuentran éxitos de películas como 'Smile', tema instrumental popularizado en la película 'Tiempos Modernos' protagonizada por el afamado y recordado actor inglés Charlie Chaplin.

Además, se encuentran 'Hola', una versión en español de la popular canción 'Hello' de la cantante y compositora británica Adele, 'Angel' de Robbie Williams, 'All of me' interpretado por John Legend y otros seis temas más que demuestran la esencia elegante y romántica, característica de Il Divo.

