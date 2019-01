Avengers 4: Los nuevos Vengadores que llegarán a la batalla contra Thanos

Avengers 4: Endgame introducirá a una nueva generación de superhérores que tomarán la posta de lis Vengadores originales. La Capitana Marvel será la líder indiscutible, pero también hay una serie de personajes que no debemos perder de vista.

Como se sabe, la película por estrenarse marca el cierre de la tercera fase y el final de muchas historias que iniciaron en 2008. No necesariamente significa que personajes como Iron Man o Capitán America desaparecerán, pero tal vez dejarán de tener la importancia o el protagonismo actual.

Por lo tanto Avengers 4 servirá como una película introductoria a nuevos superhéroes que se terminen convirtiendo en integrantes importantes de los futuros Vengadores. Rumores, nuevos actores en el reparto y teorías cuasi confirmadas sirven como "vista previa" de lo que está por llegar el 26 de abril.

El nuevo Iron Man sería nada menos que Ty Simpkins, quien interpreta a Harley Keener en aquel entonces de 11 años, que conocemos cuando Tony Stark se mete en su garaje en un pueblo de Tennessee después de que el Mandarín destruyera su casa en Malibú, California.

La teoría es que Harley Keener se convertirá en el nuevo Iron Man, y que durante estos años ha estado perfeccionando sus habilidades con la tecnología y su interés por servir a favor de la humanidad.

Los rumores iniciaron con un tuit de Jeremy Conrad, quien tiene reputación impecable con relación a información de Marvel Studios, quien aseguró que hay mucho ruido alrededor de la aparición del Caballero Negro. El estudio tiene planes para él dentro del MCU y la forma en que será presentado.

Conrad compartió una imagen, que es la supuesta civilización escondida dentro del Reino Cuántico, que aparece en una escena en Ant-Man y la Avispa.

There's been some hinting and talk about Black Knight recently. Apparently Marvel does have a plan for him in the MCU, and they already know how he'll be introduced. pic.twitter.com/rOHHO9hWgU

— Jeremy Conrad (@ManaByte) December 29, 2018