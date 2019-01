La doctora Polo estremeció las redes sociales al mostrarse en bikini

View this post on Instagram

Hace poco tuve la oportunidad de conocer un pedacito del mundo que de verdad me fascino, les hablo de los cayos que componen Exumas en Las Bahamas, como saben soy amante al mar y la naturaleza y de verdad que he visto pocos lugares como este, en donde conectas de una forma directa con el mar y criaturas espectaculares, como es el caso de los maravillosos tiburones gato que están en Compass Cay, aquí puedes nadar con ellos, alimentarlos y son tan gentiles que hasta puedes tocarlos, ahi se encuentra también el Thunderball Grotto, que es una cueva en el medio del mar con uno de los arrecifes mas variados que he visto y ni hablar de las playas, cada cayo tiene su playa particular y existen las que se forman cuando baja la marea sobre los cayos de arena. Si de verdad quieren vivir una experiencia inolvidable yo les recomiendo que tomen Exuma en cuenta. | #AMP #TravelDiary