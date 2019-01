ElmejorMemedelEcuador: Las personas ya concursan por los 1.000 dólares de Vito Muñoz

El presentador de televisión, Vito Muñoz hizo oficial ayer a través de una entrevista en televisión que premiará al mejor meme sobre él. La mecánica es sencilla, ser original y usar un hashtag: #ElmejorMemedelEcuador

Desde el momento en que la noticia se presentó decenas de personas han decidido por participar. Y es que Muñoz incentivo a que lo hicieran.

MEJOR MEME DE VITO MUÑOZ















"Me pongo contento de que existe una generación con tan alto nivel de creatividad", señala Muñoz.

Además indicó: "Yo en lo personal me río de todos los memes. Me han sacado memes de Deadpool, Bob Esponja, con la niña. En fin, son tantos memes, hasta deportivos que no podría enojarme, me divierto", señala.

Muñoz dijo estar consciente de que hacer un meme no es fácil. Recuerda que para concursar debes crear un meme que hable de Vito o de cualquier situación cómica relacionada con él, además de colocar el hashtag: #ElmejorMemedelEcuador

Los memes deben ser inéditos y no copias. Se calificará la originalidad y comicidad.

VITO MUÑOZ Y SU VIDA

Vito Muñoz, periodista deportivo, lleva más de un año casado con la manabita de 20 años, Rosibel Zambrano. Su matrimonio fue en secreto el 6 de abril de 2017.

Sus primeras nupcias fue cuando tenía 35 años con Adriana Salvatore. También se casó con Grazziana Samprieto y en su libro autobiográfico afirmó "estuve más enamorado que en la primera. Una buena chica, divorcio del que en el principio me arrepentí".

Su tercera esposa fue Tatiana Bravo, se casó en 2012 y mantuvieron una relación por 2 años. Finalmente, llegó su actual esposa Rosibel Zambrano.

Entre las mujeres que pasaron por la video del denominado 'Muñeco de la Ciudad' está la modelo, Sofía Caiche con quien mantuvo una relación desde que ella tenía 15 años. También suena Sofía Vásconez. También María del Mar Proaño, con ella convivió casi dos años. La 'pescadito', Dennisse Arce, también estuvo vinculada sentimentalmente.

La chica reallity, Natalia Carvajal, forma parte de la vida sentimental del periodista.

