Versión feminista de Mala Mía: Tema de Maluma con Anitta y Becky G

Maluma ha sido atacado desde hace algunos años por las letras de sus canciones, pues muchas personas lo tildan de machista.

El año pasado, el colombiano expresó que le dolía que lo llamaran machista porque no lo es. Además, aclaró que su madre siempre le ha enseñado a respetar a las mujeres.

Sin embargo, las críticas hacia él no han parado. Por esto, decidió sacar un remix de su reciente tema Mala mía, con una letra más feminista, junto a las exitosas cantantes Becky G y Anitta.

Además, al principio del tema también responde las críticas a las que ha estado sometido.

Aquí te mostramos la letra de la nueva canción de Maluma

Maluma

Recuerdo cuántas vainas de mí hablaron

Qué machista y cuántas cosas más dijeron (ah, sí)

Pero yo sé que en la disco la bailaste

Mira, me estoy comiendo el mundo entero (uh)

Así es mi vida

Es solo mía

Tú no la vivas

Si te molesta, pues mala mía

Así es mi vida (yeah, yeah, yeah)

Es solo mía (yeah, yeah, yeah)

No importa lo que digas (yeah, yeah, yeah)

En el fondo me quieres y por eso me imitas

MALA MÍA POR BECKY G

No sé cuánto tequila me tomé

Combiné con krippy y abusé (y abusé)

Aproveché que nadie me miraba (me miraba)

Y con un tipo y una tipa me besé (uh)

Me quieren criticar

Que lo que hago está mal

Lo que pa' otros es loco

Pa' mí es algo normal

Dale, dale, que dale, dale

No importa lo que nos digan

Dale, dale, que dale, dale

Si tú quiere' que yo siga

Aquí estoy yo-yo

Para darte lo que tú quieras, bebé (I got you, baby)

Aquí estoy yo-yo

Dame tu número, pa' volverte a ver (yeah, yeah)

Así es mi vida (así es mi vida)

Es solo mía (es solo mía)

Tú no la vivas (no, no)

Si te molesta, pues mala mía

Así es mi vida

Es solo mía

No importa lo que digas (no)

En el fondo me quieres y por eso me imitas

ANITTA SE SUMÓ A LA CANCIÓN

Algunos no entienden eso

Que las mujeres tengamos sexo

Tan libres como los hombres (los hombres)

Y yo les respondo, entonces

Anda pa'l carajo, deja el machismo (ey, suave, suave)

No me digas perra, si somos lo mismo

Y si no entiendes todavía, yo te diría

Mala mía (yeah)

Así es mi vida

Es solo mía

Tú no la vivas

Si te molesta, pues mala mía

Así es mi vida (así es mi vida)

Es solo mía (es solo mía)

No importa lo que digas (lo que digas)

En el fondo me quieres y por eso me imitas (uh)

(Ey, yeah) mala mía

Mala mía

¿Mala mía?

Siempre he sido así, todo' ustede' lo sabían

Así es mi vida (así es mi vida)

Es solo mía (es solo mía)

Tú no la vivas (no, no, no)

Si te molesta, pues mala mía

Así es mi vida

Es solo mía

No importa lo que digas

En el fondo me quieres y por eso me imitas (uh)

My bad

This is the remix (remix)

Directamente de Brasil, Anitta (Anitta)

Becky G, Latinoamérica (Becky-Becky-Becky G)

Worldwide (uy)

En el fondo me quieren y por eso me imitan

Mala nuestra, parceros.

RELACIONADO: