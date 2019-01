Los estrenos de cine más importantes del 2019

Desde enero los fanáticos comienzan a hacer la cuenta regresiva de esas películas que tanto han esperado. ¿Cuáles son esas cintas que no se puede perder en los siguientes meses?

Capitana Marvel

En la última edición de Comic Con en Brasil, cientos fueron los fanáticos que aplaudieron la asistencia de Brie Larson, quien será la protagonista de esta película. Y esto es solo una muestra de la gran aceptación que ha tenido la actriz, que se espera, cumpla con toda las expectativas desde el próximo 7 de marzo, fecha en la que se estrenará esta cinta que contará los comienzos de una heroína.

Avengers EndGame

Esta entrega se estrenar en mayo de este año. La cinta revelará el capítulo final y culminará con la etapa tres del universo cinematográfico de Marvel. Thanos tras eliminar a la mitad del universo usan las gemas del infinito se encuentra retirado en una granja, mientras que nuestros superhéroes buscan la manera de enfrentarlo y recuperar a los amigos perdidos en batalla. Aquí se muestra a un Iron Man con pocas oportunidades de vivir y la aparición de Capitana Marvel, uno de los héroes más fuertes del cómic.

Avengers Endgame: liberan esperado primer trailer oficial

'Spiderman: Lejos de casa'

'Spiderman: Lejos de casa' ya está disponible. La película se estrena el 5 de julio de 2019, tiene que ver con Avengers: Endgame, pues el interés está vinculado a la secuela de 'Avengers: Infinity war' porque 'Spiderman: Lejos de casa' comienza después de los acontecimientos de 'Avengers: Endgame'.

¡Se acabó el "Mysterio"! Primer avance de Spiderman: Lejos de casa

Once Upon a Time in Hollywood

Se trata de la nueva cinta del director Quentin Tarantino que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, no solamente por su trama, sino también, por su elenco. Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará el próximo 26 de julio en Estados Unidos, cuenta la historia de Rick Dalton, exestrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth. Ambos intentan triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Y aunque en un comienzo se pensó que todo se centraría en los asesinatos de Charles Manson, lo cierto es que esto no será tan fundamental en la trama. Entre los actores que participarán en esta película se encuentran Margot Robbie, Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Dakota Fanning.

The Irishman

Una película que será dirigida por Martin Scorsese, y que al igual que Roma, será lanzada a través de Netflix. Una producción que, aunque aún no tiene una fecha exacta de estreno, sí ha confirmado que tiene en su elenco a Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci. El cineasta también estrenará este año en la plataforma digital un nuevo documental sobre el músico Bob Dylan que abordará su famosa gira Rolling Thunder Revue.

Star Wars episodio IX

Tras el triste resultado este año de Solo: A Star Wars Story, Disney espera recuperar el interés por la saga estelar con este nuevo título de la línea principal de la historia, que contará de nuevo con Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Oscar Isaac y John Boyega, así como con imágenes de la fallecida Carrie Fisher mediante metraje rodado para The Force Awakens. Se estrenará el próximo 19 de diciembre.

El vicepresidente

Enero arranca fuerte con Vice, su título original, una comedia política sobre el exvicepresidente de EE.UU. Dick Cheney protagonizada por Christian Bale. Esta relata la historia de Dick Cheney, un burócrata de Washington que ejerció un inmenso poder como vicepresidente de los Estados Unidos, durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias en su país y en el resto del mundo. Se estrenará el 31 de enero.

La mula

Una película que se estrenará el próximo 14 de febrero y que es dirigida por Clint Eastwood. Y es que a sus 88 años, Eastwood sigue al pie del cañón y además de dirigir, también protagoniza esta historia sobre un octogenario que recurre al tráfico de drogas para salir de sus apuros económicos, un viaje en el que le acompañan Bradley Cooper y Taissa Farmiga. En la película también participan Laurence Fishburne y Alison Eastwood.

Dumbo

Marzo será el mes en el que se estrenará una versión de este conmovedor relato. En esta ocasión la imaginación de Tim Burton se puso al servicio del clásico de Disney sobre el elefante de orejas gigantes que se convierte en estrella del circo. El animal, recreado por ordenador, convive con Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton o Danny DeVito. Una historia para reflexionar sobre el valor de la familia y hace volar los sueños.

Toy Story 4

Cuando muchos fanáticos de esta serie de películas pensaban que todo había acabado, se dio a conocer que habrá una nueva cinta sobre los juguetes que han hecho reír a varias generaciones. Woody es nuevamente el protagonista de esta historia en la que un juguete volverá a cambiar la paz a la que este vaquero estaba acostumbrado. Esta cuarta cinta se estrenará el próximo 20 de junio en Colombia.

Ad Astra

Brad Pitt, Tomy Lee Jones y Donald Sutherland, bajo la dirección de James Gray, se reunirán en Ad Astra, una historia sobre un ingeniero autista que, 20 años después de que su padre le abandonara para embarcarse en una misión a Neptuno, decide viajar en su búsqueda. Aún no se sabe cuándo será la fecha de su estreno en nuestro país, aunque ya se sabe que en Estados Unidos será lanzada a finales de mayo.

