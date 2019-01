Ronald Farina publica el video del robo del que habría sido víctima en Guayaquil

Un video, publicado en Instagram, comprobaría como Ronald Farina habría sido víctima de la delincuencia. La denuncia fue realizada por el exconductor de Yo me llamo y Calle 7 en su cuenta en la red social.

"El vídeo que había prometido. Acá está la historia del robo del que fui víctima el sábado pasado. Fui a comer y tomar algo, mientras conversaba con mi prima. En ese momento esta banda de ladrones, cuatro, entran al lugar. Chequean a la gente y cuando encuentran a su 'gil' en este caso yo, arman la estrategia. Y, en segundos roban lo que pueden", indicó Farina.

RONALD FARINA, DENUNCIÓ ROBO

El conocido presentador continuó con su relato indicando: "Quiero contarles que no es la primera vez que pasa. Todo esto me lo ha contado la administración del lugar y con las cámaras podemos verificar cómo proceden".

Señaló también que ya presentó la denuncia formal. "He llevado el vídeo completo a la Fiscalía, donde trabaja una mujer idéntica a la del vídeo no sé si será coincidencia o es mi psicosis".

Farina, quien fue el presentador de la última entrega de 'Yo me llamo', afirmó además: "Me dicen que no puedo dejar evidencia si no es a través de un abogado. Debo esperar 48 horas laborables para que se comuniquen los agentes. ¡Increíble esto! Ahora solo espero puedan compartirlo para que todos vean lo que pasó y pongamos un freno a estos infelices. Gracias por su tiempo y ayuda".

Este es el video que fue publicado por Ronald Farina en redes:

