¿Y a eso se le llama familia? Hermanos de Meghan Markle emiten duras críticas hacia la Duquesa

La familia de la Duquesa de Sussex vuelve arremeter contra ella. Los hermanos de Meghan Markle han emitido fuertes críticas hacia la esposa del príncipe Harry.

Samantha Markle, insultó a Meghan y la calificó como "avara, arrogante y una falsa activista humanitaria". Además, advirtió que Harry será su próxima víctima.

Además, la hermana de Meghan también se refirió al trato de la Duquesa hacia su padre. "No hay ninguna razón para que ella no lo quiera en su vida. Él fue lo suficientemente bueno para hacerla quien es hoy".

Meghan Markle y su hermana Samantha / Internet

De su lado, Thomas Markle Jr. manifestó su desilusión por haber sido excluido de la boda real. Según él, tenía deseos de asistir al evento y hacer un discurso. "Me rompe el corazón ver como todo esto la ha cambiado y el efecto devastador que ha tenido en nuestra familia".

Thomas añadió que Meghan se comporta como "egoísta" y "cruel".

Meghan y su hermano Thomas / Internet

Recientemente, se conoció que el padre de Meghan reveló en sus últimas entrevistas sobre el trato que estaba recibiendo por parte de su hija y de su yerno.

"Enrique me dijo que jamás debería acudir a la prensa, que siempre acabaría en lágrimas. Me advirtió que se me comerían vivo y tenía razón", ha recordado en una nueva entrevista al dominical Mail On Sunday.

