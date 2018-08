Luisito Comunica, famoso youtuber, causa furor en redes hablando de Ecuador

El youtuber mexicano, Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, dedicó un mensaje a los ecuatorianos. Medios locales, como Metro Ecuador, dieron espacios en blanco en sus periódicos con el hashtag #NoHayNadaQueHacer.

"Sinceramente no me lo creo ¡Quiero ir a comprobarlo yo mismo! Me gustaría que me cuenten ¿cómo disfrutan los ecuatorianos? ¡No me creo que #NoHayNadaQueHacer… por eso invito a todos mis amigos ecuatorianos a que me enseñen cómo disfrutan Ecuador”, dijo el youtuber.