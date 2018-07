Marián Sabaté relata su 'desagradable' feriado en Instagram

A veces uno empieza el feriado con ganas de pasar 3 dias super,pero el destino tiene otros planes nada agradables para ti, Este fue el último momento que disfruté y me sentí bien en este feriado,gran parrillada donse mi amiga @spasofivasconez el viernes en la tarde .de ahí gran infección de garganta y postrada en cama volando en fiebre ,así es la vida,y casi 2 días sin usar el cel ni las redes rarísimo en mi, pero mañana me reanimó porque me reanimó, atrás ni para coger impulso,mandenme remedios para curar la garganta y que se vaya la tos y el ardor ,espero impaciente ,besos

