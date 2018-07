La ex miss Francia que habría conquistado a Kylian Mbappé

Comment vous décrire cette émotion de dingue ! 🤩🇫🇷 Nous sommes en finale !! Tellement fière de mon pays et de notre @equipedefrance !! 👏🏽👏🏽 Je n’ai peut être pas vécu celle de 1998 mais je serai présente pour celle de 2018 ! Allez @equipedefrance !! 😊🇫🇷 #fieredetrebleus

