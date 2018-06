¿Qué hay detrás de la imagen de Merkel "regañando" a Trump?

Una imagen se ha convertido en viral en las redes sociales. La fotografía parece mostrar a Angela Merkel regañando a Donald Trump en un extraño ángulo.

La imagen parece mostrar al Presidente de Estados Unidos "regañado" por la cancíller alemana, y fue difundida por la misma vocería de gobierno del país europeo.

Trump, con los brazos cruzados, se encuentra frente a una Merkel con pose amenazante, rodeada de otros líderes internacionales.

Merkel colgó la foto en su cuenta de Instagram, describiendo el encuentro como una "reunión espontánea entre dos sesiones de trabajo".

Una foto del mismo momento fue divulgada por el director de medios sociales de la Casa Blanca desde otro ángulo, en el que se da a entender que Trump es sin duda el centro de atención de la cumbre.

A look at negotiations, from behind the scenes at the #G7Charlevoix Summit. pic.twitter.com/2LdJAgt6fE

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) June 9, 2018