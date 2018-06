Thalía estrena nuevo video sensual con Natti Natasha

Este 1 de junio Thalía presenta su nueva canción llamada "No Me Acuerdo" junto a Natti Natasha, después de dos años de abandonar su álbum Latina que incluía el éxito "Desde esa noche" con el colombiano Maluma.

"No me Acuerdo" es el video de la cantante mexicana donde se cuenta la historia de una mujer que sale de fiesta, y a la mañana siguiente no recuerda lo que hizo la noche anterior. Su pareja la acusa de haberlo engañado pero Thalía dice: "No puedo recordar, así que no sucedió".

Thalía mencionó a Billboard en una entrevista que, "la canción es muy accesible. No hay nadie, creo, que no haya tenido un apagón. Todos hemos pasado por eso "."En el momento en que escuché la canción no podía creerlo", continuó. "Entré al estudio de mi casa y lo grabé. Cuanto más lo oía cuando estaba terminado, más me convencía de que tenía que grabarlo con una mujer fuerte que dice las cosas como son, y la única persona que me vino a la mente fue Natti " argumentó Thalía a quien en el video se la ve muy sensual.

Según Thalía, la primera vez que ella y Natti Natasha se conocieron fue en la filmación del video musical en la ciudad de Nueva York. "Fue una relación fácil, como si ya nos conocíamos desde antes, y eso se refleja en la canción y el video: es orgánica, auténtica y tiene un flujo espectacular", dijo.

"Me encanta porque es como si estuviera explorando sus mentes", dijo. "Me gusta explorar en la música, meterme en la mente de otros cantantes, compositores, empresarios, personas que me dan nuevas ideas y refrescan mi mente. Me encanta aprender de este tipo de colaboraciones, me parece muy sexy", finalizó Thalia en su entrevista.

Mira el video aquí: