Jimin, de BTS, recibió una amenaza de muerte

El grupo de música coreano, BTS, realizará su gira mundial "Love Yourself World Tour".Park Jimin, integrante, recibió una amenaza de muerte para su próximo concierto a realizarse en Texas, Estados Unidos.

A principios de este mes, un usuario anónimo de Internet publicó una amenaza que describía planes para disparar a Jimin en el próximo concierto en Texas, que está programado para el 16 de septiembre.

Ante esto, Fans del conjunto K-Pop redirigieron estas amenazas a las autoridades, realizadas en mayo vía redes por un internauta anónimo.

"Dispararé a Park Jimin con una Glock 19 en Fort Worth el 16 de septiembre mientras canta 'Serendipity'. Va a ser divertido ver su cuerpo sin vida golpear el piso. Ha estado vivo por mucho tiempo, siempre metiéndose en el camino", publicó el usuario anónimo en la red de preguntas y respuestas CuriousCat.

La policía de Fort Worth confirmó en una publicación de Twitter el 10 de mayo que estaba al tanto y actualmente está investigando la amenaza.

Incluso, la compañía BigHit Entertainment confirmó que estaba tomando en serio la amenaza.

“La compañía está al tanto del asunto (…) Independientemente de la autenticidad de las amenazas, tenemos la intención de hacer todo lo posible y tomar todas las medidas necesarias para responder a las acciones que puedan poner en peligro la seguridad de los miembros de [BTS] y sus fans”, dijo la compañía.

Con información de soompi y elcomercio.pe.

We are aware of the threat made to the BTS concert (in Sept) and it is currently being investigated/looked into.

— Fort Worth Police (@fortworthpd) May 10, 2018