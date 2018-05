Amputaron una pata al perro de María Teresa Guerrero

Mi marido me acaba de mandar este video, mi campeón salió del hospital sin su pierna y sin el tumor.. Debo confesar que lloré como una niña cuando lo ví, pero al mismo tiempo me lleno de alegría saber que ya no tiene dolor y que tenemos Nilos para rato .. Larga Vida al Rey 👑 #Nilos #keepstrong #fuckcancer Gracias por sus mensajes Nilos les mandas mil lengüetazos de amor a todos 🐶🐶🐶🐶

