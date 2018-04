"Los Simpson": La serie se podría quedar sin la voz original de Apu

Hank Azaira, el actor de voz en Los Simpson y que da vida a Apu, ha respondido a la controversia que rodea a su personaje, diciendo que sus “ojos se han abierto”.

El artista apareció en The Late Show con Stephen Colbert y dijo que, “lo más importante es que tenemos que escuchar a la gente del sur de Asia, a los de la India, en este país, cuando hablan sobre lo que sienten y cómo piensan acerca de este protagonista y cuál ha sido su experiencia estadounidense”.

“En términos televisivos, hacer esto implica inclusión en el departamento de guionistas. Realmente quiero ver a autores de esa procedencia ahí. No de manera simbólica, sino informado genuinamente cualquier nueva dirección que este personaje pueda tomar, incluyendo cómo se expresa o no”, dijo, agregando que "estoy totalmente dispuesto a hacerme a un lado. Se siente como lo correcto para mí.”

.@HankAzaria addresses the controversy surrounding the character ‘Apu’ from @TheSimpsons. #LSSC #Apu #TheSimpsons pic.twitter.com/pkmYgcX4Il

— The Late Show (@colbertlateshow) April 25, 2018