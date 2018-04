Increíble: De cantar reggaetón a pastor cristiano

DESDE ESTE VIERNES FLORIDA Y FILADELFIA CONOCERAN LA VERDAD 🙏🙏🙏🙏 🔷ORLANDO 🎥🎥🎥 The Loop Stadium 16 3232 N. JOHN YOUNG PARKWAY KISSIMMEE, FL 34741 Waterford Lakes Stadium 20 541 NORTH ALAFAYA TRAIL ORLANDO, FL 32828 Phone: 407-207-4603 Pointe Orlando 9101 INTERNATIONAL DRIVE ORLANDO, FL 32819 Seminole Towne Center 10 430 TOWNE CENTRE CIR SANFORD, FL 32771 🔶MIAMI 🎥🎥🎥 Southland Mall Stadium 16 20505 S DIXIE HWY SUITE 1301 MIAMI, FL 33189 Kendall Village Stadium 16 8595 S.W. 124 AVENUE MIAMI, FL 33183 South Beach Stadium 18 1120 LINCOLN ROAD MALL MIAMI BEACH, FL 33139 Oakwood Stadium 18 2800 OAKWOOD BLVD HOLLYWOOD, FL 33020 Sawgrass Stadium 23 2600 NORTHWEST 136TH AVENUE SUNRISE, FL 33323 🔷JACKSONVILLE FLORIDA 🎥🎥🎥 Beach Blvd Stadium 18 14051 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE, FL 32250 🔶TAMPA 🎥🎥🎥 Citrus Park Stadium 20 7999 CITRUS PARK TOWN CENTER MALL TAMPA, FL 33625 🔶FILADELFIA 🎥🎥🎥 Riverview Plaza 17 1400 SOUTH COLUMBUS BLVD. PHILADELPHIA, PA 19147 https://www.regmovies.com/movies/hector-el-father-conoceras-la-verdad/B00641233631

