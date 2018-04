Deadpool 'se burla' de Los Vengadores

'Los vengadores: La guerra del infinito' es una de las películas más esperadas de 2018, y conectará las 18 cintas anteriores que componen el Universo Cinematográfico de Marvel.

Héroes, villanos, Gemas del Infinito y mucha acción, pero si hay alguien que falta es Deadpool, cuyos derechos todavía están en manos de 20th Century Fox.

Sin embargo, una nueva versión del tráiler que pone la cara del antihéroe a todos los protagonistas, ha supuesto su premio de consolación.

El usuario de Youtube Mightyraccoon! ha sido el encargado de crear el vídeo, que comienza igual que el tráiler original, con Gamora advirtiendo cuan peligroso es Thanos.

Sin embargo, más tarde no es Tony Stark, sino un peculiar versión de Deadpool, quien le responde: "Holy bean and beef burrito, who the fuck is this guy?".

A partir de entonces, la mayoría de los personajes que aparecen tienen la cara del mutante, quien también se encarga de doblar la voz en off con una narración peculiar y 'poco correcta'.

Es el caso de escenas como la conversación entre Deadpool Iron Man y Deadpool Star-Lord. Los pocos que mantienen su aspecto original, lo hacen porque ya comparten escena con él, como el caso de Shuri.

Mientras que'Los vengadores: La guerra del infinito' se estrenará el próximo 27 de abril, para disfrutar de las fantochadas del cómico mutante en Deadpool 2 habrá que esperar hasta el 18 de mayo.

El reparto estará formado por:

Josh Brolin (Cable)

Zazie Beetz (Domino)

Brianna Hildebrand (Negasónica Adolescente)

Leslie Uggams (Al)

Morena Baccarin (Vanessa)

Karan Soni (Dopinder)

Stefan Kapicic (Coloso).

Fuente: Europa Press