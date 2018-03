Jesús de Reik: “El pop tiene todo que aprender al reggaetón”

La exitosa colaboración de Ozuna y Wisin con Reik en el tema “Me niego” le ha dado gratas lecciones al trío mexicano de pop, que dice que hay mucho que aprender de la camaradería y ética profesional de los astros del reggaetón.

“La manera en la que trabajan, el sistema, están siempre creativos, están siempre en el estudio, están siempre trabajando, están colaborando constantemente”, dijo Jesús Navarro, vocalista de Reik, en una entrevista telefónica reciente desde Los Ángeles.

“Sale un sencillo de uno y todos postean algo. ¿Cuándo has visto tú ese tipo de apoyo entre los poperos? No es casualidad tampoco este momento tan enorme que están teniendo”.

Me niego

“Me niego” se encuentra actualmente entre las diez canciones más escuchadas en Spotify, Apple Music y estaciones de radio en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Reik, que se ha destacado por baladas como “Náufragos” y “Me duele amarte”, también ha buscado experimentar, ya sea con el electropop de “Peligro” o canciones en inglés como “Spanglish”.

Su primera prueba con la música urbana fue una versión de “Ya me enteré” con Nicky Jam, pero “Me niego” definitivamente es la que los llevó a la pista de baile con los versos de Osuna y Wisin, así como con su beat más acelerado.

“Me llama mucho la atención esta apertura de colaborar. A nosotros nunca nos han dicho que no”, dijo Navarro sobre la respuesta positiva que han tenido al trabajar con esto astros urbanos.

“Me niego”, cuyo video lanzado a mediados de febrero suma más de 176 millones de vistas en YouTube, abre un nuevo ciclo para Reik, que para este tema comenzó a trabajar con el colectivo de compositores Los Legendarios, el cual también ha colaborado en éxitos urbanos como “Traicionera” de Sebastián Yatra, “Primera cita” de CNCO y “Escápate conmigo” de Wisin con Ozuna.

Ozuna escuchó y grabó una sección de la canción y lo mismo pasó con Wisin, quien fue el segundo en entrar al tema.

“Todos estamos ahí porque quisimos, porque nos gustó el track y porque nos prendimos”, dijo Navarro. “La gente está conectando de manera muy especial con la canción. … Se siente mucho la emoción y estamos felices”.

Ante recientes comentarios negativos que su compatriota Aleks Syntek hizo sobre el reggaetón en Twitter, Navarro reconoció que no todo le gusta del género urbano pero que hay muchas cosas que valen la pena.

“Creo que es como todo. Cuando a un género no lo conoces y decididamente no te acercas puedes decir que todo es lo mismo, así como podrían decir que nosotros, y Jesse y Joy, y Camila, y Sin Bandera y Marc Anthony y Chayanne, que todos los que hacemos baladas somos lo mismo y no somos”, apuntó. “Cuando no te interesa es bien fácil descalificarlo”.

El trío, que completan Julio Ramírez y Bibí Marín, vive actualmente repartido en tres diferentes ciudades. Jesús en Los Ángeles, Julio en San Diego, California, y Bibí en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.

Decidimos los tres que ya habíamos terminado de crecer lo que nos tocaba crecer en México y que nos tocaba explorar algo nuevo”, dijo Navarro.

Sin embargo, siguen trabajando bastante a la distancia y están componiendo, por lo que esperan lanzar nueva música este año que irán presentando sencillo por sencillo.

“Tenemos un montón de material preparado que son muchas variantes y muchos grises entre el pop y el reggaetón”, adelantó el cantante, quien prometió que harán todo menos “aburrirnos nosotros” o “aburrir al público”.