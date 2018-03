Video: Bad Bunny y Don Francisco protagonizan duelo de rimas

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny estuvo como invitado en el programa "Don Francisco te invita" (Telemundo).

El intérprete de "Amorfoda" contó al animador chileno sus comienzos en la música urbana y recordó un regalo especial en Navidad: un disco de Vico C.

En una de las intervenciones del 'show', Bad Bunny entonó: "tú sabes Don Francisco que yo no me dejo. Hablando claro, en persona no te ves tan viejo".

Don Francisco no se quedó atrás y decidió responderle al artista con la misma tonada.

“Que bueno que viniste, y toma asiento, porque así lo siento, eres un gran artista”, 'rimó' el entrevistador.

Más adelante en el programa, Don Frnacisco intentó de nuevo rapear como el intérprete, siguiendo las instrucciones del mismo. “Tiene que hablar malo, tiene que decir una grosería, Don Francisco”, le recomendó Bad Bunny. “No puedo aquí yo”, le respondió el animador.

Luego, vinieron más rimas de Don Francisco: “Yo hoy y todos los días no quiero decir una grosería, quiero hablar muy bien”, cantó el chileno causando la risa de su invitado.

