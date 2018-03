Modelo ecuatoriana fue brutalmente agredida en Perú

#Troy. InF ECUATORIANA DESFIGURADA EN PERÚ Brooke Carolina Daiwa García (31) ha sido arrestada por efectivos de la Comisaría Buenos Aires, acusada de desfigurar el rostro con un vaso de vidrio a una joven ecuatoriana de 20 años en una discoteca del distrito de Nuevo Chimbote. Daiwa García es investigada por el delito de lesiones en agravio de Yuriko Dayeli Murillo Zambrano (20). La víctima denunció que el suceso ocurrió la madrugada del domingo en el interior de los servicios higiénicos de la discoteca Ourem. “A todas nos discriminan, hay envidia de las peruanas, esa chica que no conocía empezó a insultarme, me dijo intrusa, entrometida y luego me atacó con un vaso de vidrio y me cortó el rostro. Lo que pido es justicia, yo no hice absolutamente nada y por las puras nos discriminan”, cuestionó. Yuriko Murillo fue conducida a la Clínica Bahía donde el médico de turno Ronald Huertas Ávalos diagnosticó heridas cortantes en la zona frontal y en la nariz.

A post shared by El Babahoyense (@elbabahoyense) on Mar 6, 2018 at 4:50pm PST