Demi Lovato envió mensaje a sus fans de Ecuador

Hoy, 26 de febrero de 2018, Demi Lovato envió un mensaje a sus fans de Ecuador. La artista anunció su presentación en Quito para el próximo 28 de abril, como parte de su gira Tell me you love World Tour.



En su cuenta de Facebook, Lovato escribió un mensaje dedicado a sus fans de Ecuador. "Fans ecuatorianos. Estoy súper emocionada de verlos en Quito el 28 de Abril".

Asimismo, la estrella se refirió a la venta de boletos y la nueva localidad de la realización de su show. "Lastimosamente debido a problemas imprevistos con el local, (y) la venta de tickets a sido pospuesta hasta nuevo aviso".

Lovato destacó que los detalles actualizados del show y la información de venta se anunciarán próximamente. Instó a sus fans a mantenerse al tanto.

Sobre los boletos y el lugar del show

Estaba previsto que las entradas del concierto de Demi estén disponibles a la venta hoy, 26 de febrero de 2018, en Ticket Shows. Sin embargo, los organizadores anunciaron ayer que se postergará por el cambio de lugar para el concierto.

En principio, Lovato se iba a presentar en el Ágora de la Casa de la Cultura, pero, el concierto se realizará en el Coliseo General Rumiñahui, en la misma fecha anunciada.

Facebook

Relacionado