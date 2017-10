Mia Khalifa fue humillada en Twitter

Mia Khalifa, exactriz de pornografía, envió un mensaje halagador a través de su red social Twitter a un jugador de los Pittsburg Steelers, Juju Smith-Schuster. Sin embargo este deportista le respondió de una forma particular a Mia Khalifa.

El caso de humillación hacia Mia Khalifa en Twitter empezó cuando Juju Smith-Schuster de 20 años denunció a través de su red social Twitter que le habían robado su bicicleta, con la cual hacía sus entrenamientos. El mensaje fue compartido por sus seguidores y Mia Khalifa se enteró de lo sucedido.

💔💔😭😭 I Hope It’s Not An End Of An Era #TeamFindJujusBike pic.twitter.com/inFJ1fhsbC — JuJu Smith-Schuster (@TeamJuJu) October 24, 2017

Después del mensaje compartido por el deportista, Mia Khalifa le dedicó un comentario donde informaba a Juju Smith-Schuster que se había convertido en nuevo personaje favorito en Twitter.

"Eres mi nuevo personaje favorito en Twitter".

You are my new favorite follow on twitter 😭 @TeamJuJu #TeamFindJujusBike — Mia Khalifa (@miakhalifa) October 24, 2017

Sin embargo, Juju Smith-Schuster no le respondió con un mensaje halagador a Mia Khalifa. "Oh, demonios, no voy a caer en eso. Soy joven pero no estúpido", publicó el deportista en respuesta del mensaje de Mia Khalifa.

Oh hell nah, I’m not fallin for this lol. I’m young not stupid 😂😂😂 https://t.co/i2rmgT2pqt — JuJu Smith-Schuster (@TeamJuJu) October 25, 2017

La respuesta a través de Twitter de Juju Smith-Schuster se hizo viral en las redes sociales. Cuenta hasta el momento con más de 231 mil 'Likes' en Twitter y más de 91 mil Retuits.

En ateriores veces se conoce que Mia Khalifa ha puesto en ridículo a otros deportistas, tal es el caso de un venezolano.

Mia Khalifa ridiculizó a Wilson Contreras, beisbolista venezolano, al difundir mensajes que el deportista enviaba a la exactriz porno a través de conversaciones privadas de Twitter.

Esta vez Mia Khalifa había compartido capturas de pantalla en Twitter, con mensajes que iniciaron el pasado 4 de agosto, de Wilson Contreras. El beisbolista aseguró que era muy fan de la exactriz porno y que le gustaría que ella le enviara un saludo, a lo que ella respondió con "Adiós".

