La cara de la novia de Cristiano Ronaldo al verlo tomarse una selfie con la "Messi venezolana"

Cristiano Ronaldo fue el protagonista de la entrega de premios "The Best" de la FIFA en Londres. Al evento el crack del futbol asistió con su familia.

En el evento la futbolista venezolana, Deyna Castellano, le solicitó un selfi a la estrella portuguesa y detrás de ellos aparece la actual pareja del futbolista con un gesto no muy amigable que llamó la atención y se viralizó en redes.

Por la 'seriedad' de su rostro algunos comentaristas coincidieron que estaba celosa. Comentarios como: "Georgina está molesta", "La novia de Cristiano no luce muy contenta" llenaron las redes.

CR7 se quedó con el "The Best" al Mejor Jugador del Año y un lugar en el once ideal y Deyna estuvo nominada a la mejor futbolista femenina del año y al mejor gol de la temporada.

https://twitter.com/futbolelineas/status/922578419963121665