La peculiar venganza de Lana del Rey contra Harvey Weinstein

De acuerdo a informes que inicialmente fueron publicados por The New York Times y la revista The New Yorker, decenas de mujeres denunciaron acoso sexual por parte del productor de cine Harvey Weinstein.

En la larga lista figuran: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lena Headey, Lupita Nyong’o, entre otras. Sin embargo, la cantante de indie-pop Lana del Rey escribió en el 2012 una canción respecto al tema.

De acuerdo a ‘Page Six’, sitio web de The New York Times dedicado al área de tendencias, reveló que la canción ‘Cola’ hace referencias a los “depravados comportamientos” de Harvey Weinstein.

Dicha canción formó parte de la edición deluxe del segundo álbum de Lana del Rey, ‘Born to die’ (2012). La canción se incluía como bonus track del disco y lo que cuenta es muy revelador.

Originalmente, la primera estrofa de ‘Cola’ era: “Harvey’s in the sky with diamonds and he’s making me crazy, all he wants to do is party with his pretty baby” (Harvey está en el cielo con diamantes y me está volviendo loca, lo único que quiere es estar de fiesta con su chica bonita).

Luego, el productor de cine se enteró de lo que estaba haciendo Lana del Rey y le exigió que borrara su nombre de la canción. La cantante accedió y reemplazó la frase “Harvey’s in the sky” por “He´s in the sky…”.

Sin embargo, está pronunciado de tal forma que se siga escuchando “Harvey”. En algunos videos de YouTube se puede encontrar la canción original:

Publimetro Perú

