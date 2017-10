Ivanka Trump confiesa haber tenido una “fase punk” y la “trollean” con memes

A través de las páginas de un libro de memorias, Ivanka Trump, hija y asesora política del presidente estadounidense, Donald Trump, reveló algunos detalles sobre su juventud y su vida personal.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue aquella en la que asegura que atravesó por una “fase punk” durante su adolescencia, señala la revista New York Magazine.

“Durante mi fase punk, en los noventa, realmente seguía a Nirvana. Mi vestimenta consistía en jeans rasgados y camisas de franela. Un día, después de la escuela, me teñí el pelo de azul”, escribió Ivanka en “Rising Trump”, un libro de memorias de Ivana Trump, su madre y primera esposa del mandatario norteamericano.

Sin embargo, esta afirmación no resultó del todo creíble para muchos internautas, quienes señalaron que su habitualmente elegante vestimenta y su lujoso estilo de vida no corresponden con esta supuesta etapa.

Ivanka Trump said she had a "punk phase" so here's proof pic.twitter.com/edkDhgtKbn — Alexis Benveniste (@apbenven) October 17, 2017

#IvankaTrump says she dyed her hair blue as a teenager in tribute to Kurt Cobain,but her story may include some alternative facts pic.twitter.com/aUVXqKrW4m — Farhad Rahimi (@f2_baran) October 20, 2017

Las palabras de la hija mayor del presidente estadounidense hicieron eco en las redes sociales, donde algunos usuarios respondieron con memes.

"During my punk phase in the nineties, I was really into @Nirvana. My wardrobe consisted of ripped corduroy jeans and flannel shirts." pic.twitter.com/JDxvztnij8 — MarkoftheBeastYarm👿 (@markyarm) October 17, 2017

Usuarios de Twitter también reaccionaron a las palabras de Ivanka, señalando que ponerse “jeans rasgados” o “camisas de franela” no necesariamente significa ser “punk” o “rebelde”.

La confesión aparece en el libro de memorias de Ivana Trump, la primera esposa del presidente, titulado ‘Rising Trump’. En el libro, publicado el pasado 10 de octubre, Ivanka dio a conocer algunos detalles de su vida personal.

